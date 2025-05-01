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وزير الشؤون النيابية: المشروعات القومية ما كانت لتتحقق لولا العامل المصري

11:44 ص الخميس 01 مايو 2025

المستشار محمود فوزي

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كتب- نشأت علي :

تقدم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بأسمى آيات التقدير والامتنان إلى عمال مصر الأوفياء، الذين كانوا ولا يزالون حجر الأساس في مسيرة التنمية.

وأكد المستشار محمود فوزي، في بيان الخميس، أن في الأول من مايو من كل عام، تحتفل مصر بعيد العمال، تقديرًا لعطاء سواعد أبنائها الذين يساهمون بجهدهم وعرقهم في بناء الوطن ورفعة شأنه.

وأوضح: ما يشهده وطننا من مشروعات قومية وتنموية كبرى ما كان ليتحقق إلا بإخلاص العامل المصري الذي يؤمن بأن العمل شرف ورسالة، وبأن تقدم الأوطان يبدأ من ميادين الإنتاج.

وتابع أن روح الانضباط والإخلاص التي يتميز بها عمالنا هي الضمان الحقيقي لبناء المستقبل، وترسيخ دعائم الدولة الحديثة التي ننشدها جميعًا.

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المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية المشروعات القومية
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