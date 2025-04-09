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انخفاض الحرارة ورياح وأمطار واضطراب الملاحة.. توقعات حالة الطقس غدًا

10:41 م الأربعاء 09 أبريل 2025
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    انخفاض درجات الحرارة
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    هطول أمطار خفيفة وانخفاض في درجات الحرارة بأسيوط
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    انخفاض درجات الحرارة في البحيرة
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    الشمس ساطعة مع انخفاض في درجات الحرارة
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    انخفاض درجات الحرارة
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    رياح نشطة
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    نشاط الرياح
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    رياح محملة بالأتربة وعواصف ترابية
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    أمواج عالية ورياح شديدة تضرب شواطئ بورسعيد
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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس الموافق 10 أبريل 2025 والأحوال الجوية المتوقعة.

انخفاض الحرارة غدًا

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الأربعاء، إن حالة الطقس غدًا الخميس تشهد انخفاضًا آخر في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات مئوية.

حالة الطقس غدًا

وأوضحت "الهيئة"، أنه يسود غدًا الخميس، طقس معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر.

وأشارت إلى أن طقس غدًا الخميس يشهد فرصًا لأمطار خفيفة، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، قد تمتد فرصة ضعيفة لأمطار خفيفة لمناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، على فترات متقطعة.

وتابعت "الأرصاد"، أن حالة الطقس غدًا تشهد نشاطًا للرياح، على أغلب الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من جنوب الصعيد، على فترات متقطعة.

ولفتت "الهيئة"، إلى أن طقس غدًا الخميس يشهد اضطرابًا في الملاحة البحرية، على خليج السويس والبحر الأحمر، وسرعة الرياح تكون من 50 إلى 70 كم في الساعة، وارتفاع الأمواج من 2.5 متر إلى 3 متر.

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