مدبولي: "محدش هيشتكي تاني من أي ممارسات في منطقة الأهرامات"

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكترو مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن حكومته وضعت إطارا زمنيا للتشغيل التجريبي للنظام الجديد بمنطقة هضبة الأهرامات.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي: بدأنا التشغيل التجريبي لمنطقة هضبة الأهرامات وتابعت اللي حصل امبارح، عندنا فترة تشغيل حتى مايو، عشان نستوعب أي حاجة ممكن تظهر لأننا بنغير تماما الدخول والخروج، الكل كان بيشتكي، الناس كانت بتقول انتوا ساكتين على ده إزاي، الموضوع هياخد وقت واحنا حاطين فترة زمنية عشان نصل لتصور نهائي، ومحدش يشتكي تاني من أي ممارسات لأنها منطقة شديدة التميز ومش موجود زيها على مستوى العالم.

اقرأ أيضاً:

وزير الكهرباء لمصراوي: إحلال جميع العدادات القديمة للكنائس بمسبقة الدفع

برودة وأمطار.. تنويه مهم من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

اليوم.. "مدبولي" يترأس الاجتماع الأسبوعي يعقبه مؤتمر صحفي

لتلاشي الغرامة ورفع العداد.. ادفع "فاتورة" الكهرباء في هذا الموعد