مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الإسبوعي ويبحث عددا من الموضوعات المهمة

كتب- محمد عبدالناصر:

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية وغيرها على أجندة الحكومة، إضافة لاستعرض سبل تنفيذ التكليفات الرئاسية الموكلة للحكومة بالشكل الأمثل وفي توقيتات مناسبة.

ومن المقرر أن يبحث مجلس الوزارء، خلال اجتماعه، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة لتغطية احتياجات المواطنين، ومواصلة وتكثيف جهود الحد من التضخم، والاستمرار في زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بجانب متابعة ضبط حركة الأسواق، وتوافر السلع الغذائية، واستكمال العمل بالمشروعات القومية المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية، إضافة لملفات زيادة إجراءات الحماية الاجتماعية ورعاية المواطنين الأكثر احتياجا وأيضا ملفات تطوير التعليم والصحة إضافة إلى التنمية الشاملة والاستثمارات وزيادة الصادرات وتوطين الصناعات ضمن مخطط ورؤية مصر 2030.

كما يتابع المجلس ما تم من إجراءات سابقة بشأن ملفات الاستثمار والصناعة والتصدير وزيادة الرقعة الزراعية وإتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين ومظلة الضمان الاجتماعي والملف الضريبي، وملفات التطوير بقطاعات الدولة المختلفة والإجراءات الخاصة برعاية محدودي الدخل وتوفير احتياجات المواطنين بشكل عام.