بالتنسيق مع "الزراعة".. وزير الري يبحث مقترح تنفيذ مشروع "رقمنة المساقي الخصوصية"

كتب- أحمد السعداوي:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لاستعراض مقترح تنفيذ "مشروع رقمنة المساقي الخصوصية"، بالمشاركة مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي .

وأشار سويلم، حسب بيان الوزارة اليوم الأربعاء، إلى أهمية هذا المشروع في تخطيط وإدارة وتوزيع المياه، ومتابعة تطهيرات المساقي الخصوصية بمعرفة المنتفعين، والمساهمة في تفعيل دور روابط مستخدمي المياه على هذه المساقي من خلال توفير بيانات دقيقة ورقمية للمساقي (أطوالها- مواقعها- حالتها- الزمام المخدوم- بيانات المنتفعين على المسقى- روابط مستخدمي المياه على المسقى- أنواع المحاصيل المنزرعة)، بما ينعكس على تحسين إدارة الموارد المائية والتوزيع العادل لها، ودعم عملية الانتقال للجيل الثاني لمنظومة الري 2.0، والذي يركز على التحول الرقمي والإدارة الذكية لشبكة الري في مصر؛ لتحسين إدارة المياه .

وأكد وزير الري أهمية وجود منصة رقمية للمساقي الخصوصية لإتاحة إمكانات لمتابعة تنفيذ أعمال الصيانة بالمساقي؛ بما يضمن توفير مياه الري بالكميات والتوقيتات المناسبة للزراعة، بما يحافظ على جودة المحاصيل الزراعية المنتجة ويُسهم في زيادة الإنتاجية الزراعية، وتطوير خريطة رقمية للمساقي الخصوصية يُمكن استخدامها في تخطيط وتنفيذ ومتابعة عمليات التطهير، ودمج بيانات المساقي مع نماذج توزيع وتخطيط المياه مثل برنامج RIBASIM لتمثيل شبكة الري الفعلية على مستوى المحافظات .

وتم خلال الاجتماع استعراض أهم عناصر المشروع والذي يتضمن إنشاء فرق متخصصة بعدد من الإدارات العامة للري بمحافظات (البحيرة- كفر الشيخ- الدقهلية- الشرقية- السويس- الإسماعيلية- الفيوم)؛ للمرور على الطبيعة وحصر المساقي الخصوصية بالمشاركة مع أجهزة وزارة الزراعة ثم استيفاء بيانات هذه المساقي على المنصة الرقمية المعدة لهذا الشأن.

واستعرض الاجتماع أبرز أنشطة المشروع والمتمثلة في توفير أجهزة GPS مناسبة لمهندسي الري لاستخدامها في تحديد إحداثيات المساقي، مع تدريب المهندسين والفنيين على استخدام هذه الأجهزة، وإنشاء وحدة مركزية لجمع بيانات المساقي وإنهاء مخرجات أعمال المسح التي نفذتها فرق العمل بالمحافظات، مع تحديث البيانات المدخلة للمنصة بانتظام لضمان جودة النتائج .