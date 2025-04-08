بروتوكول تعاون بين القوات المسلحة والصحة للمشاركة في مبادرة الأورام السرطانية

كتب- محمد سامي:

وقع اللواء طبيب محمـد سعد حجازي، مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، بروتوكول تعاون مع الدكتور محمـد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان.

يهدف البروتوكول إلى انضمام إدارة الخدمات الطبية ومعامل القوات المسلحة للبحوث الطبية وبنك الدم لمنظومة العمل بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.

يأتي ذلك تأكيدًا للتعاون المثمر والبناء بين القوات المسلحة ووزارة الصحة والسكان لمواكبة أحدث ما وصلت إليه المعايير الطبية العالمية بما يسهم فى خدمة المنظومة الصحية في مصر.

حضر توقيع البروتوكول، عدد من قادة القوات المسلحة ومسئولي وزارة الصحة والسكان.

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