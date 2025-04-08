صور| عاصفة ترابية تضرب الجيزة.. والمحافظة: ارتدوا الكمامات وأوقفوا السيارات

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت الواحات البحرية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء وحتى الآن عاصفة ترابية شديدة، مع انتشار السحب المنخفضة وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، مما أدى إلى انعدام الرؤية الأفقية تمامًا، خاصة على الطرق الصحراوية (القاهرة/ الواحات)، و(الواحات/ الفرافرة).

وأصدرت محافظة الجيزة، بيانًا بشأن ذلك متضمنًا تنبيهات مهمة، كما يلي:

1- على السائقين توخي الحذر الشديد أثناء القيادة بسبب انخفاض الرؤية وتواجد الأتربة والعواصف.

2- يُفضل عدم القيادة نهائيًا والوقوف في أماكن آمنة بعيدًا عن الطريق السريع، حرصًا على سلامة الجميع.

3- تشغيل أنوار التنبيه وعدم الانشغال بالهاتف أو التصوير أثناء القيادة.

وحذرت المحافظة، من الاقتراب من الأعمدة الكهربائية، بجانب تجنب الوقوف أو ترك السيارات تحت الأشجار، تحسبًا لأي طارئ أو سقوط مفاجئ بسبب شدة الرياح.

وبالنسبة للمواطنين ومرضى الحساسية، يفضل استخدام الكمامة الطبية المبللة أو منديل مبلل بالماء عند الخروج، لتقليل استنشاق الأتربة وحماية الجهاز التنفسي من الحساسية أو الكحة الشديدة.

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