الزراعة: 3.1 ملايين فدان قمح و10 ملايين طن إنتاجية متوقعة

كتب- عمرو صالح:

قال أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، إن الوزير علاء فاروق، وجه مركز البحوث الزراعية وقطاعي الخدمات والمتابعة والإرشاد الزراعي وكل الإدارات المعنية في الوزارة بتقديم الدعم لمزارعي القمح.

وأضاف "إبراهيم"، في بيان اليوم، أن الخدمات التي تقدمها الدولة لمزارعي القمح تتمثل في التالي:

1- استنباط أصناف ذات إنتاجية عالية لتزيد من إنتاجها لتغطي الاحتياجات وفي هذا المجال نجحت وزارة الزراعة في استنباط أكثر من 15 صنف قمح خبز و6 أصناف قمح مكرونة عالية الإنتاجية ومتحملة التغييرات المناخية والقمح المصري يعتبر الرابع إنتاجية عالميًا لوحدة المساحة.

وفي هذا المجال نجحت وزارة الزراعة ومعهد بحوث المحاصيل الحقلية في التغطية للإنتاج الرأسي بالأصناف الحديثة، وتم تسجيل 5 أصناف جديدة من قمح الخبز والمكرونة عالية الإنتاجية ومتحملة للتغيرات المناخية وهي (مصر 5، مصر 6، مصر 7، سخا 97، سوهاج 6)، وستكون متاحة للزراعيين من الموسم المقبل.

2- دعم المزارعين بالتقاوي المعتمدة لأحدث الأصناف بالأسعار المدعومة.

3- توزيع التقاوي وفقًا للخريطة الصنفية على مستوى الجمهورية والذي يتم طبقًا لظروف كل منطقة بزراعة الأصناف والحصول على إنتاجية في المحافظات التي تجود بها وتعطي أعلى إنتاجية من وحدتي الأرض والمياه.

4- الدعم الفني والإرشادي: ويتم ذلك من خلال الحملات القومية (وخاصة الزراعة على المصاطب) والقوافل الإرشادية التي يتم من خلالها زراعة أكثر من 20000 ألف حقل إرشادي على مستوى الجمهورية يتم عمل كل الأنشطة الإرشادية من (أيام حقل، أيام حصاد، ندوات إرشادية).

5- دعم المزارعين بالميكنة الحديثة للزراعة والحصاد وخاصة ماكينات الزراعة على المصاطب والحصادات الحديثة.

6- حملة قومية لمكافحة الحشائش وخاصة حشيشة الزمير والصامة على نفقة الوزارة.

وأوضح المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، أن الدولة استعدت لموسم حصاد القمح بعدة إجراءات، تشمل:

1- رفع سعر التوريد إلى 2200 جنيه للأردب لتشجيع المزارعين على التوريد ودعم الفلاح ودفع الثمن فورًا للمزارعين.

2- توفير الميكنة الحديثة للحصاد بجميع المحافظات لخدمة المزارعين وتقليل الفاقد في المحصول.

3- فتح باب استلام القمح مبكرًا مع بداية الحصاد في النصف الثاني من شهر أبريل.

4- كثفت وزارة الزراعة نشاطها الإرشادي لتوعية المزارعين بعدة إجراءات قبل الحصاد خاصة بعدم الري في وجود الرياح وعدم منع الري عن المحصول إلا بعد الدخول في مرحلة النضج بإصفرار حامل السنبلة، وعدم الحصاد إلا بعد نضج الحبوب وتوضيح علامات النضج لتقليل الهادر في المحصول.

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