"الصحة العالمية" تحتفي بيوم الصحة العالمي: "بدايات صحية.. لمستقبل واعد"

كتب - أحمد جمعة:

ينظّم المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، بعد قليل، فعالية إعلامية بمناسبة يوم الصحة العالمي 2025 تحت شعار "بدايات صحية، لمستقبل واعد".

تبدأ الفعالية بكلمة ترحيبية يلقيها الدكتور هامريتش أسموس، القائم بأعمال مدير قسم صحة السكان، يعقبها رسالة مصورة من المديرة الإقليمية حنان بلخي تركز فيها على أهمية الاستثمار في الصحة كمدخل لمستقبل مستدام للمجتمعات.

وتتناول الجلسة الرئيسية موضوع "صحة الأم وحديثي الولادة"، حيث يقدّم الدكتور محمد عفيفي، المستشار الإقليمي لصحة المرأة، والدكتور خالد صديق، المستشار الإقليمي لصحة الطفل والمراهقين، عروضًا تناولت التحديات الصحية في هذا المجال وأولويات التدخل.

كما يتم خلال الفعالية إطلاق حملة يوم الصحة العالمي والتعريف بموقعها الإلكتروني، حيث تعرض منى ياسين، مسؤولة الإعلام والاتصال، تفاصيل الحملة وأهدافها، ثم يفُتح المجال لنقاش مفتوح شارك فيه الصحفيون وطرحوا أسئلتهم على خبراء منظمة الصحة العالمية.

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