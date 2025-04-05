المسؤولية الطبية.. 6 حالات تمنح الطبيب الحق في إفشاء سر المريض

كتب- نشأت علي:

حدَّد مشروع المسؤولية الطبية وسلامة المريض، المقدم من الحكومة والذي وافق عليه مجلس النواب، عددًا من الحالات الاستثنائية التي تسمح للأطباء إفشاء أسرار مرضاهم .

ويرصد "مصراوي" 6 حالات نصَّ القانون عليها تعطي الحقَّ للطبيب في إفشاء سر المريض؛ منها الحالات المعدية أو في حالة ارتكاب الجرائم، وهذه الحالات وفقًا لما نصت عليه المادة ٦ من مشروع القانون، جاءت على النحو التالي:

* إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء أكان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:

- إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته.

- منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها، ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.

- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدًا.

- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل، وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.

- دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.

- حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية، ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقًا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية، للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليها.

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