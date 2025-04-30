وزيرة البيئة تبحث التعاون مع جمعية حماية البيئة البحرية

كتب- محمد نصار:

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا مع مؤسسي جمعية حماية البيئة البحرية، خالد رسلان ومحمد حسام، لبحث آفاق التعاون المشترك في حماية وتنمية البيئة البحرية في مصر.

جاء اللقاء بحضور الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وهدى عمر، مساعد الوزيرة لشئون السياحة المستدامة، والدكتور تامر كمال، رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي، والمهندس محمد عليوه، مدير مشروع "جرين شرم"، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكدت وزيرة البيئة، خلال اللقاء، تقديرها لفكرة الجمعية وأهدافها في صون البيئة البحرية، مشيدة بجهود الوزارة خلال السنوات الماضية في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار البيئي وتطوير المحميات الطبيعية، والترويج للسياحة البيئية باعتبارها منتجًا جديدًا يتطلب تشريعات ومعايير واضحة لتنظيمه.

وشددت على أن حماية البيئة لم تعد رفاهية أو عائقًا أمام التنمية، بل أصبحت جزءًا من منظومة اقتصادية متكاملة تهدف لتحقيق الاستدامة.

واستعرضت الوزيرة الجهود التي بذلتها الوزارة لتطوير البنية الأساسية بالمحميات، وتعيين ورفع كفاءة 93 مراقبًا بيئيًا في محميات البحر الأحمر وجنوب سيناء، إلى جانب الترويج لتلك المحميات وفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في أنشطة سياحية بيئية منظمة داخلها.

كما أشارت إلى التعاون القائم مع وزارة السياحة وغرفة الغوص، الذي أثمر عن اعتماد أول دليل للنُزل البيئية، وإطلاق تطبيق لرصد الكائنات البحرية، مما ساهم في حماية البيئة البحرية وتوفير مصدر دخل للغواصين في فترة توقف النشاط السياحي أثناء جائحة كورونا.

وقد أسفر هذا التعاون عن تأسيس لجنة للسياحة البيئية داخل الاتحاد المصري للغرف السياحية.

وفي إطار دعم التمويل البيئي، أوضحت الوزيرة أن الوزارة تعمل على إنشاء "صندوق الطبيعة" بالتعاون مع أحد البنوك الوطنية، لتوفير التمويل اللازم للشباب والقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات بيئية داخل المحميات.

وأكدت الوزيرة على إمكانية التعاون مع الجمعية في مجالات الرصد الإلكتروني للمخالفات البيئية، والصيد الجائر، والتعديات على البيئة البحرية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، مشيرة إلى الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين يتضمن محاور التعاون في هذا المجال.

من جانبهم، أعرب مؤسسو الجمعية عن تطلعهم إلى دعم جهود الدولة في حماية البيئة البحرية من خلال تبني حلول تكنولوجية ومشروعات متخصصة، معربين عن استعدادهم للتعاون في تنفيذ برامج لرصد وتتبع الكائنات البحرية في البحر الأحمر باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومشيدين بمبادرات الوزارة الأخيرة لتعزيز وتنظيم الأنشطة البيئية داخل المحميات.

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