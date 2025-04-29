إحصائية رسمية: 46.17% من الشقق المؤجَّرة في القاهرة بنظام الإيجار القديم

كتب - محمد نصار:

كشفت إحصائيات حكومية رسمية، حصل عليها موقع "مصراوي"، عن أرقام تعكس حجم التحديات المرتبطة بملف الإيجارات القديمة في محافظة القاهرة.

وأوضحت الوثائق أن الوحدات السكنية المغلقة في العاصمة تمثل نحو 17.97% من إجمالي عدد الوحدات السكنية، فيما تصل نسبة الوحدات المؤجَّرة إلى 67.55%.

وتُظهر البيانات أن 46.17% من الوحدات المؤجَّرة في محافظة القاهرة تخضع لنظام الإيجار القديم، ما يعكس اتساع نطاق تطبيق هذا النظام في واحدة من أكثر المحافظات كثافة سكانية.

وأحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم، مشروعي قانونين مقدَّمين من الحكومة بشأن الإيجار القديم إلى لجنتي الإسكان والتنمية المحلية.

يأتي ذلك في ضوء الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر الماضي، والذي قضى بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية للوحدات المؤجَّرة بنظام الإيجار القديم.

وأمهلت المحكمة مجلس النواب حتى نهاية دور الانعقاد الحالي، المقرَّر اختتامه في يوليو المقبل، لإجراء التعديلات التشريعية اللازمة.

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