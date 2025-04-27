استقرار الأسعار وزيادة المعروض.. تفاصيل اجتماع وزير التموين برئيس "مصر للزيوت"

كتب- محمد سامي

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا اليوم الأحد، مع رئيس شركة مصر للزيوت والصابون، في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها مع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية؛ لمتابعة توافر السلع الأساسية واستقرار الأسواق.

جاء ذلك بحضور اللواء وليد أبو المجد نائب الوزير، والدكتور علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، والمهندس محمد السيد، الرئيس التنفيذي لشركة مصر للزيوت والصابون.

وناقش الوزير آليات تعزيز المعروض من الزيوت بالأسواق المحلية، وضمان استقرار الأسعار ومنع أية ممارسات قد تضر بالمستهلكين.

وأكد فاروق التزام الوزارة بمتابعة الأسواق وتوفير السلع بجودة عالية وأسعار تناسب جميع المواطنين، مشددًا على أهمية التعاون مع الكيانات الوطنية؛ للحفاظ على الأمن الغذائي وزيادة المخزون الاستراتيجي.

واستعرض الاجتماع الأداء المالي والتسويقي لشركة مصر للزيوت؛ حيث شدد الدكتور شريف فاروق على ضرورة رفع كفاءة الأداء التشغيلي وتحقيق نمو مستدام، مع التركيز على تنفيذ خطط التوسع وزيادة الإنتاج، بالإضافة إلى العمل على إعادة إحياء العلامات التجارية الخاصة بالشركة؛ خصوصًا في مجال منتجات المنظفات، لتعزيز الحصة السوقية وتلبية احتياجات المستهلكين.

وتطرقت المناقشات إلى أهمية رفع الطاقات الإنتاجية وتكثيف المعروض من الزيوت بأسعار عادلة، بما يسهم في استقرار السوق وحماية المستهلك، وأكد ممثلو شركة مصر للزيوت والمنظفات التزامهم بتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية، مع استعدادهم لزيادة الإنتاج بما يتماشى مع احتياجات السوق المحلية.

وشدد الوزير على أهمية استمرار التنسيق الكامل بين الوزارة والشركات التابعة؛ لضمان تنفيذ خطط التطوير والتوسع وفق الجداول الزمنية المحددة، مما يُسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.

ويأتي هذا التحرك في إطار حرص وزارة التموين على دعم الشركات الوطنية، وتعزيز الاستقرار بالسوق المصرية، بما يخدم خطط التنمية الاقتصادية الشاملة.

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