الأتربي يحذر من صفقات الأهلي المليارية: الأرقام مستفزة ولا بد من تطبيق اللعب المالي النظيف

كتب- حسن مرسي:

أعرب محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، عن قلقه بشأن تزايد حدة التعصب الكروي بين جماهير الأهلي والزمالك، مشيرًا إلى تعاقد الأهلي للاعب الزمالك أحمد مصطفى زيزو.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أكد الإتربي على الدور الحيوي للإدارة الجيدة والاستقرار المالي في تفوق الأندية الرياضية.

وأوضح أن الزمالك عانى في الفترة الأخيرة من صعوبات مالية نتيجة تراكم المديونيات، لكنه توقع انفراجة قريبة في النادي.

ولفت رئيس البنك الأهلي إلى الإمكانيات المادية الكبيرة التي يتمتع بها النادي الأهلي، مستطردًا: "الأهلي متعاقد مع اثنين لعيبة أحمد مصطفى زيزو ومحمود تريزيجيه يقال أن الصفقتين كلفتا النادي مليار جنيه، ودي أرقام كبيرة جدًا".

وحذر الإتربي، الذي شغل سابقًا منصب نائب رئيس لجنة إدارة نادي الزمالك، من أن هذه الأرقام الفلكية تساهم في اشتعال سوق اللاعبين في مصر بشكل غير صحي، داعيًا الأندية إلى ضرورة الاعتماد بشكل أكبر على قطاعات الناشئين.

وأشار إلى الآثار السلبية لهذه المبالغ الضخمة على غرف ملابس اللاعبين، حيث تخلق حالة من الاستياء والتساؤلات بين اللاعبين حول معايير التقييم والأجور.

وشدد على أهمية اتفاق الأندية على وضع سقف مالي محدد للصفقات، خاصة وأن معظم الأندية تعاني من مشكلات مادية.

وفي سياق متصل، دعا الإتربي إلى تطبيق قواعد اللعب المالي النظيف في مصر على غرار ما هو معمول به في أوروبا. وأوضح أنه في أوروبا، يتم إيقاف الأندية التي تتجاوز ميزانياتها المحددة، مستشهدًا بعدم قدرة برشلونة على استعادة ليونيل ميسي بسبب القيود المالية.

وأكد على أن "الأرقام الموجودة حاليا مستفزة للشارع واللاعبين"، وأن تطبيق اللعب المالي النظيف أصبح ضرورة لتنظيم سوق كرة القدم في مصر.