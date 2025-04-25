لما واحد يقع الباقي هيخاف.. عبدالله رشدي يدعو لضرب هذه الكلاب

كتب- عمرو صالح:

رد الداعية الإسلامي عبدالله رشدي، على منشور للمنشد الديني علي رسلان كان قد كتبه عبر صفحته الشخصية بعد تعرضه هو وأسرته لهجوم من قبل الكلاب الضالة أثناء مروره بشوارع منطقة مصر الجديدة لإجراء كشف طبي لنجله الصغير.

وقال "رشدي": "هو مين المسؤول عن ترك الكلاب دي كدا وتعريض حياتنا للخطر!؟ في الحالة دي اضرب بقوة وبحزم..لما كلب هيقع بقيتهم هيخافوا..أسرتك أهم".

وقال رسلان في المنضور: رايح أنا وزوجتي وبنتي الرضيعة لدكتورة الأطفال نزلنا من العربية على الرصيف علشان نطلع العيادة في منطقة سكنية في مصر الجديدة يعني مش في الصحراء وفجأة في أمان الله بدون أي مقدمات طلع علينا كلب بلدي وبيقرب قولتلها ماتخافيش مش بيعمل حاجة وفجأة لقيته بيصيح بطريقة شديدة وبيقرب مننا جداً في لحظة بقوا ٣ و ٥ و قبيلة جت كلها تصيح بشراسة وكل دا في لحظات متخيلين.

وتابع: وبدأ مجموعة من الكلاب لا حصر لها يقتربوا ويبعدوا عني مع صياح شديد فرق مابيني ومابينهم حوالي نص متر أو أقل كمان فمسكت لهم حتة خشبة صغيرة اللي لقيتها تحت رجلي على الرصيف وزوجتي واقفة ورايا خايفة ومخضوضة وأنا مرعوب عليهم وعمال أحوش الكلاب بيها يمكن ربنا يهديهم بس مافيش فايدة بيحاولوا يهاجمونا لحد مافجأة واحد طلع يجري من الجنب بيتجه على زوجتي فطلعت طبييعي تجري وعلى إيديها طفلة رضيعة تخيلوا الموقف لحد ما استخبت في مدخل عمارة!!.

وفي نفس اللحظة اللي هي طلعت تجري فيها قدامي قبيلة من الكلاب الضالة اللي بتصيح بطريقة شرسة جداً وأنا مصدوم ومابقاش فيه حل قدامي غير إني أجري علشان يجروا ورايا أنا بدل ما كل دول كانوا يجروا ورا زوجتي وبنتي وبالفعل جريت بسرعة لكن في اتجاه تاني وكلهم طلعوا ورايا لدرجة إني عديت شوارع جانبية بدون ما أبص على العربيات وطلعت فوق عربيات راكنة ونزلت وكإني كنت في فيلم أكشن والله لحد ما ربنا نجاني منهم براجل طيب حارس عمارة كان واقف فإيده حديدة خوفهم بها ومش قادر أستوعب إزاي وسط كل دا لقيت الراجل دا في وجهي!".

وتابع: "أقسم بالله إحنا نجونا بمعجزة وستر ولطف من الله لأني عرفت بعد كدا إنهم هاجموا ناس قبل كدا في نفس المكان.. حتى رجوعنا للعربية كان بصعوبة لا يتخيلها أحد! فخلوا بالكم من كلاب الشوارع لأن فيه جزء كبير منهم ضال ومؤذي ومستعد يهاجم البشر وبدون أي سبب مالهمش أمان.. الله يحفظكم ويحفظنا ويسترها معانا جميعاً".

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