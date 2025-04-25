شبورة ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة، بداية من اليوم الجمعة وحتى الأربعاء 30 أبريل 2025 على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الهيئة أن تشهد البلاد تلك الفترة طقس مائل للحرارة نهارًا على أغلب الانحاء شديد الحرارة على جنوب الصعيد معتدل في أول الليل مائل للبرودة في أخره وفي الصباح الباكر وعلى اغلب الانحاء.

وأوضحت الهيئة، أنه من المتوقع أن تشهد البلاد خلال يومي الجمعة 25 أبريل والسبت 26 أبريل شبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها قد تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري ومدن القناة.

ونشاط لحركة الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع ان تشهد البلاد بداية من الأحد 27 أبريل وحتى الجمعة 30 أبريل شبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها ونشاط لحركة الرياح على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.

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