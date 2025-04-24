قالولي استنى 3 أيام.. وقف موبايل العوضي بسبب الضريبة

كتب- عمرو صالح:

أعرب طارق العوضي المحامي الحقوقي، عن استنكاره تجاه السيستم المتبع لإيقاف التليفونات المستوردة الغير مسجلة للضريبة، مشيرًا إلى أنه تم إيقاف هاتفه وقام بدفع الضريبة المالية المقررة عليه، لكنه تفاجأ برد من الشركة بأنه لن يتم تشغيله قبل مرور 72 ساعة على دفع الضريبة، معتبرًا ذلك تعطيل للمصالح وإضاعة للوقت.

وقال "العوض" في منشور عبر صفحته الشخصية "فيسبوك": "تم وقف تليفوني الجديد ودفعت رسوم عليه قدره 20.5 ألف جنيه.. واتصلت بيهم قالولي هيشتغل بعد 72 ساعة يعني 3 أيام!!".

وتابع: "طب أنا دفعت خلاص ليه أقعد 3 أيام دا اسمه وقف حال، يهدها الميكنة".

وكانت وزارة المالية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أعلنا بدء سريان دفع رسوم على أجهزة الهاتف المحمول المستوردة من الخارج من خلال حائزي الموبايل بداية العام الجاري من خلال تطبيق "تليفوني" مع إتاحة مهلة لتوفيق الأوضاع 90 يوما لتجنب قطع الخدمة بعد استنفاذ فترة توفيق الأوضاع.

وجاء قرار تحميل حائزي الهاتف المحمول بسداد الرسوم الجمركية بسبب زيادة الهواتف المهربة وصعوبة ضبطها سواء من التجار أو بعض الأفراد بعد أن فاقت نسبة الهواتف المهربة 80% من إجمالي الهواتف في البلاد خلال آخر عامين.

وأعفت المالية هاتف محمول واحد فقط للاستخدام الشخصي من الرسوم الجمركية مع إلزام العميل بسداد الرسوم على أي هاتف آخر، وفق التعليمات الصادرة مؤخرا.

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