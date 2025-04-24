23 مشروعًا قوميًا صحيًا بشمال وجنوب سيناء.. الصحة تكشف التفاصيل

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان تنفيذ 15 مشروعًا قوميًا صحيًا بقيمة 2.493 مليار جنيه، بالإضافة إلى 5 مشروعات تُجرى حاليًا بقيمة إجمالية تبلغ 507.1 مليون جنيه داخل محافظة جنوب سيناء، فضلًا عن تنفيذ 8 مشروعات بقيمة 617.6 مليون جنيه و3 مشروعات أخرى تُجرى حاليًا بقيمة 287.5 مليون جنيه بمحافظة شمال سيناء، وذلك خلال الفترة من 2014 حتى 2024.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير كافة الاحتياجات الصحية لأهالي هذه البقعة الغالية من أرض مصر، وبالتزامن مع احتفالات الشعب المصري بذكرى تحرير سيناء.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، يعطي أولوية كبيرة لملف المشروعات القومية ويتابعه بانتظام، ويُشدد على توفير كافة الإمكانات وتذليل أي عقبات قد تعيق خطط تنفيذ هذه المشروعات، حرصًا على استدامة منظومة صحية متطورة تعمل بكفاءة وشمولية بما يُسهم في تقديم خدمات صحية ذات جودة للمواطنين.

وتابع المتحدث الرسمي أن المشروعات القومية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء تنوعت ما بين إنشاء جديد وتطوير، وتم تجهيزها بأحدث وأفضل الأجهزة الطبية خلال الفترة من أكتوبر 2022 وحتى الآن، حيث شهدت جنوب سيناء توفير 19 سرير رعاية مركزة، و10 أجهزة تنفس صناعي، و7 أجهزة تنفس صناعي للأطفال والكبار، و15 جهاز مونيتور رعاية مركزة، و12 حضانة، و16 جهاز رسم قلب، و5 غرف عمليات كاملة، و55 جهاز سرنجة ومضخة محاليل كهربائية، ووحدة أسنان مجهزة بأحدث الأجهزة، و62 جهاز مونيتور، و39 ترولي نقل مرضى، وأجهزة أشعة عادية ومقطعية وسونار، و13 كرسي غسيل كلوي، و14 ماكينة غسيل كلوي، و13 جهاز صدمات بالكراش كار.

وأضاف عبد الغفار أن محافظة شمال سيناء شهدت تجهيز المنشآت الطبية بـ7 أسرة رعاية مجهزة، و3 أجهزة سيباب أطفال، و5 أجهزة تنفس صناعي، و7 أجهزة مونيتور رعاية مركزة وكومبكت، و25 مرتبة هوائية، و7 أجهزة رسم قلب، و10 أجهزة سرنجة ومضخة محاليل كهربائية، وجهاز ميكروسكوب جراحي متطور للمخ والأعصاب، وتوفير وحدة أسنان بكامل أدواتها، و12 ترولي نقل مرضى، و6 أجهزة موجات فوق صوتية (سونار–أيّكو)، وجهاز سونا رمد وأجهزة أشعة مغناطيسية، و20 ماكينة غسيل كلوي، فضلًا عن توفير 3 ثلاجات بنوك دم و70 جهاز كرسي غسيل كلوي.

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