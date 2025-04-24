تحذير للمقبلين على الزواج بشأن مدة صلاحية الشهادة الطبية.. قد تضطر لإعادة التحاليل

كتب- أحمد جمعة:

دعت وزارة الصحة والسكان جميع المقبلين على الزواج إلى الحرص على إجراء الفحوصات الطبية المطلوبة قبل توقيع عقد القران بمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وذلك حرصاً على صحتهم وصحة شريكهم، وتجنباً لإعادة التحاليل وتحمل الرسوم الإضافية في حال انتهاء صلاحية الشهادة الطبية.

وأوضحت الوزارة في منشور لها، أن نتيجة الفحوصات الطبية الصادرة ضمن «مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج» سارية لمدة ستة أشهر من تاريخ الإصدار، وتشمل الكشف عن الأمراض الوراثية والمعدية والمزمنة، وفحوصات الصحة الإنجابية، بالإضافة إلى قياس عامل RH.

وحثّت الوزارة الراغبين في الاستعلام عن أقرب وحدة صحية لتقديم هذه الخدمة على الاتصال بالخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني: هنا

فحص المقبلين على الزواج.. تحاليل ضرورية

وجرى إطلاق مبادرة فحص المقبلين على الزواج في فبراير 2023، إذ تستهدف المقبلين على الزواج من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، لإجراء الفحص الطبي، واستخراج الشهادة الصحية.

وشددت الوزارة على ضرورة إجراء التحاليل قبل موعد إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يومًا للحصول على نتائج التحاليل.

تشمل المبادرة حزمة من الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، للكشف المبكر عن العديد من الأمراض المعدية وغير السارية، للتأكد من خلوهم من الأمراض التي قد تؤثر عليهما في المستقبل أو احتمالية انتقال الأمراض بينهما، تشمل الفحوصات الطبية المقدمة بالمبادرة الكشف عن الأمراض غير السارية (السكر، ارتفاع ضغط الدم، السمنة)، وكذلك الكشف عن الأمراض المعدية (فيروس بي، فيروس سي، فيروس نقص المناعة البشري)، بالإضافة إلى إجراء تحاليل فصيلة الدم، Rh ، هيموجلوبين.

وفي حالة اكتشاف الإصابة بأي أمراض يتم تطبيق نظام الإحالة وتوجيه الطرفين لتلقي الخدمات الطبية والعلاج اللازم، بما يحد من مضاعفات الإصابة للطرف المصاب، وكذلك منع انتقال العدوى للطرف الأخر، وفي حالة سلبية جميع الفحوصات يتم تشجيع الطرفين على وضع خطة للوقاية من الأمراض غير السارية والأمراض المعدية.

خطوات إجراء فحص المقبلين على الزواج

وأعلنت وزارة الصحة عن خطوات إجراء فحص المقبلين على الزواج.

وتتضمن تلك الخطوات:

1- الذهاب للوحدة الصحية من 9 صباحًا وحتى 2 مساء.

2- زيارة غرفة المشورة للمقبلين على الزواج.

3- توجه لأقرب وحدة صحية من وحدات فحص المقبلين على الزواج لإجراء الفحوصات الطبية وطباعة شهادة النتائج.

4- استلام نتائج الفحوصات الطبية خلال 14 يوما من إجراء التحاليل.

5- تتم مناقشة النتائج في جلسة سرية تتسم بالسرية والخصوصية لكل طرف من الطرفين.

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