مسابقة وظائف المحليات.. توجيهات جديدة من وزيرة التنمية المحلية بشأن النتيجة

كتب- محمد نصار:

وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، الأمانة الفنية للجنة العليا للقيادات بالوزارة بسرعة الانتهاء من تجميع التقييمات الخاصة بأعضاء اللجنة العليا للمتقدمين لمسابقة الوزارة رقم 2 لسنة 2024 لشغل 136 وظيفة قيادية بالإدارة المحلية (سكرتير عام – سكرتير عام مساعد –رئيس مركز ومدينة وحي) والتي حصل عليها المتقدمون خلال المقابلات الشخصية التي أجرتها الوزارة، ونتيجة الاختبارات التي أجرتها الأكاديمية الوطنية للتدريب لجميع المتقدمين.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، في بيان الخميس، أنه من المتوقع الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالإعلان رقم 2 لسنة 2024 خلال شهر مايو المقبل تمهيدًا للمراجعات النهائية للقيادات التي سيتم اختيارها بالتنسيق مع الجهات المعنية واستكمال باقي الإجراءات القانونية الخاصة بالإعلان، ومن المتوقع إصدار نتيجة المسابقة رسميًا خلال شهر يونيو المقبل.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن الوزارة تعكف حاليًا بالتنسيق مع المحافظين للإعداد لمسابقة جديدة لقيادات الإدارة المحلية والإعلان عنها خلال شهر يوليو 2025.

وشددت وزيرة التنمية المحلية، على أن الوزارة حريصة خلال المسابقات التي تعلن عنها على اختيار أفضل العناصر للعمل بالإدارة المحلية من الكوادر المتقدمة للمسابقة والقادرة على العمل والعطاء وتطبيق أعلى مستويات العدالة والشفافية في الاختيارات.

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