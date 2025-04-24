مصدر بـ "الكهرباء": إعداد ومناقشة الموازنات التخطيطية 2025/2026 منتصف مايو المقبل

كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إنه سيتم عقد أعمال الجمعيات العامة لإعداد ومناقشة الموازنات التخطيطية للعام المالي 2025/2026 خلال منتصف مايو المقبل على أقصى تقدير نتيجة للخطوات والإجراءات التي يتطلبها عقد اجتماع الموازنات.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة إلى مصراوي، الخميس، أن الشركة أرسلت الأسبوع الماضي خطابًا رسميًا إلى جميع الشركات التابعة لها، يتضمن توجيهات واضحة بشأن الجدول الزمني لإعداد ومناقشة الموازنات التخطيطية للعام المالي 2025/2026.

وتضمن الخطاب تحديد يوم السبت 27 أبريل موعدًا نهائيًا لتسليم الموازنات بعد اعتمادها من مجالس إدارات الشركات، تمهيدًا لمناقشتها في الجمعيات العامة التي ستبدأ أعمالها اعتبارًا من يوم الأحد 4 مايو المقبل، وتستمر المناقشات على مدار أسبوع كامل.

وأكد المصدر، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة متكاملة لإعداد موازنات دقيقة تعكس الواقع الاقتصادي والتحديات الحالية، وتضمن الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء خلال العام المالي الجديد.

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