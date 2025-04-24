غرفة السياحة: تعليمات سعودية بشأن حاملي تأشيرات الحج غير النظامية

كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر مسؤول بغرفة شركات السياحة، أن السلطات السعودية أصدرت تعميمًا رسميًا موجهًا إلى جميع شركات الطيران، يقضي بعدم السماح لغير حاملي تأشيرة الحج 2025 دخول مدينة مكة المكرمة لأي سبب، اعتبارًا من اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة مصراوي، أن هذا التعميم لا يعني منع حركة السفر إلى المملكة عبر المطارات السعودية، بل يقتصر فقط على منع حاملي تأشيرات الحج غير النظامية من دخول مكة المكرمة، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم الحج لعام 2025، ولتلافي التجاوزات التي تم رصدها خلال الموسم الماضي.

وأشار المصدر إلى أن السلطات السعودية قررت اعتماد إجراءات صارمة لمنع أي محاولات للدخول غير المصرح به إلى المدينة المقدسة، وذلك لضمان تنظيم الموسم بالشكل الأمثل وتيسير الحركة للحجاج داخل مكة.

كما حذر من أن المخالفين لهذه التعليمات سيواجهون عقوبات مشددة، قد تصل إلى غرامة مالية بقيمة 50 ألف ريال سعودي، بالإضافة إلى السجن لفترة قد تمتد إلى 6 أشهر، فضلًا عن الترحيل الفوري لأي شخص يتجاوز المدة المحددة لتأشيرته.

وأصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية تعميمًا لجميع شركات الطيران العاملة في مطارات المملكة، بما في ذلك الطيران الخاص، شددت فيه على ضرورة التحقق من مستندات السفر وتذاكر الركاب القادمين إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، خاصة القادمين من دول الفئة (أ) بتأشيرات عبور، والذين لا يحملون تذاكر مؤكدة أو خط سير واضح إلى دولة أخرى من الفئة (أ).

وأكد التعميم أنه ابتداءً من يوم الأربعاء 23 أبريل 2025 وحتى نهاية موسم الحج في 10 يونيو 2025، يُمنع على حاملي تأشيرات العمرة والسياحة والزيارة أداء مناسك العمرة أو دخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها، باستثناء من لديهم تأشيرة حج سارية المفعول.

كما ألزم التعميم شركات الطيران بوضع لافتات إرشادية واضحة في بوابات الصعود إلى الطائرة، وإبلاغ الركاب بهذه التعليمات في محطات المغادرة الدولية وعلى متن الطائرات، مع التشديد على ضرورة الالتزام بجميع الأوامر والتعاميم الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني في هذا الشأن.

ويأتي هذا القرار في إطار تنظيم دخول الحجاج إلى مكة المكرمة، وضمان انسيابية الخدمات المقدمة خلال موسم الحج وفق الأنظمة المتبعة.

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