استمرار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم الأربعاء

القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، معتدل على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويسود طقس معتدل ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، كما يشهد شمال البلاد انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة حتى القاهرة الكبرى.

وعن الظواهر الجوية تنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 35 20

العاصمة الإدارية 35 18

6 أكتوبر 34 18

بنهــــا 35 19

دمنهور 33 18

وادي النطرون 35 18

كفر الشيخ 34 18

المنصورة 33 17

الزقازيق 35 19

شبين الكوم 34 18

طنطا 34 19

دمياط 29 20

بورسعيد 28 20

الإسماعيلية 36 16

السويس 35 17

العريش 31 17

رفح 30 17

رأس سدر 38 21

نخل 40 19

كاترين 34 14

الطور 35 21

طابا 36 18

شرم الشيخ 38 25

الإسكندرية 24 17

العلمين 23 16

مطروح 23 16

السلوم 24 15

سيوة 29 17

رأس غارب 38 25

الغردقة 40 24

سفاجا 40 24

مرسى علم 39 25

شلاتين 36 22

حلايب 32 22

أبو رماد 31 21

رأس حدربة 36 22

الفيوم 36 20

بني سويف 37 20

المنيا 40 19

أسيوط 41 21

سوهاج 42 23

قنا 43 27

الأقصر 44 27

أسوان 44 28

الوادي الجديد 43 20

أبوسمبل 42 26