وزير الزراعة يتوجه إلى تونس ليترأس اجتماعات مرصد الصحراء والساحل

القاهرة - أ ش أ:

توجه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق إلى تونس ليترأس اجتماعات أعمال الدورة الـ31 لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل، بصفته رئيس الدورة الحالية لمجلس إدارة المرصد.

وتحظى الاجتماعات بمشاركة رفيعة المستوى من الوزراء وممثلي الدول الأعضاء، والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بقضايا البيئة والتنمية المستدامة.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الزراعة، خلال زيارته لتونس، مع عدد من الوزراء والمسئولين من الدول الأعضاء في المرصد، لبحث آفاق التعاون الثنائي المشترك في مجال الزراعة والأمن الغذائي.

ويرافق وزير الزراعة خلال الزيارة، رئيس مركز بحوث الصحراء الدكتور حسام شوقي، والمنسق الوطني التنفيذي لمرصد الصحراء والساحل بجمهورية مصر العربية الدكتور سامي أبورجب.

يذكر أن وزير الزراعة هو رئيس مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل في دورته الحالية، والمرصد هو إحدى المنظمات الدولية التي تعمل بمنطقة الساحل والصحراء الإفريقية، والتي تأسست عام 1992 وانتقل مقرها من باريس إلى تونس عام 2000، وتهتم بمجالات التنمية المستدامة ومكافحة التصحر وحماية الموارد الطبيعية والإدارة المستدامة للمياة والتربة.

ويعتبر المرصد منصة مهمة لدعم الشراكات بين الشمال والجنوب، التي تهدف إلى تعزيز قدرة البلدان الإفريقية الأعضاء على مواجهة التحديات البيئية في رؤية شاملة للتنمية المستدامة.

وتضم المنظمة في عضويتها 28 دولة إفريقية، و7 دول من الشمال منها: فرنسا، ألمانيا، سويسرا، بلجيكا، لوكسمبورج، وإيطاليا، و13 منظمة إقليمية تمثل غرب وشرق وشمال إفريقيا، و4 منظمات أممية و3 منظمات غير حكومية.