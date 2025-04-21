وزيرة التضامن توجه بدراسة حالات أسر حادث المنيا.. ودعم الضحايا

كتب- محمد سامي:

وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، بدراسة حالة الأسر التي تعرض أبنائها لحادث السير المروع الذي وقع قبل يومين في محافظة المنيا، حيث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الغربي بمركز ملوي، ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين أغلبهم من الأطفال.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بدراسة حالة كل أسرة بمفردها، وتقديم التدخلات اللازمة لكل أسرة، فضلا عن توجيه مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنيا بسرعة الانتهاء من الأبحاث الاجتماعية اللازمة لسرعة دعم أسر الضحايا والوقوف علي أشكال الدعم اللازمة لكل أسرة ومدي إمكانية ضمهم لبرنامج "تكافل وكرامة".

الجدير بالذكر أن وزيرة التضامن الاجتماعي كانت قد وجهت مديرية التضامن الاجتماعي بصرف مساعدات عاجلة لأسر الضحايا والمصابين، وذلك بالتنسيق مع محافظة المنيا.

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