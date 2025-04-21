اليوم.. قصور الثقافة بالفيوم تحتفل بشم النسيم بعروض فنية وورش تفاعلية للأطفال

كتب- محمد شاكر:

ينظم فرع ثقافة الفيوم، في الخامسة من مساء اليوم الاثنين، احتفالية فنية بمناسبة عيد الربيع وشم النسيم، وذلك بنادي محافظة الفيوم، ضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة، في سياق ما تقدمه وزارة الثقافة من أنشطة مجانية للمواطنين في المناسبات القومية والمجتمعية.

تقام الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وتشهد مجموعة متنوعة من الورش الفنية التفاعلية للأطفال، تشمل: ورشة أشغال يدوية باستخدام الخرز، تدريب سناء قناوي وأماني عبد التواب، وورشة أشغال فنية لتصميم مجسمات باستخدام ورق الكروشيه، تدريب ندا أحمد ومشيرة سيد، وورشة رسم وتلوين للأطفال، تدريب الفنانة منار حسين، إلى جانب عروض مسرحية مرحة تشمل عرض أراجوز ومسرح عرائس، من أداء الفنان إميل الفنس، بالإضافة إلى فقرات فنية بالتعاون مع نادي المحافظة.

تأتي الاحتفالية ضمن أنشطة إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وينفذها فرع ثقافة الفيوم برئاسة ياسمين ضياء، وتختتم بعرض موسيقي مميز لفرقة كورال الطفل التابعة لقصر ثقافة الفيوم، بقيادة المايسترو أبو المجد الكاشف.