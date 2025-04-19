تخصيص ساحات انتظار جديدة لتسهيل حركة المرور في محيط مستشفى بولاق الدكرور

كتب- محمد أبو بكر:

تفقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أعمال التطوير الجارية في محيط مستشفى بولاق الدكرور العام، وذلك للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال والتأكد من الالتزام بأعلى المواصفات لتحقيق أقصى استفادة من هذه الأعمال.

شملت جولة المحافظ العديد من الشوارع المحيطة بمستشفى وقسم بولاق الدكرور، والتي تشهد أعمال رفع كفاءة للطريق والأرصفة وشبكات الإنارة والتشجير.

وأكد المحافظ أهمية تحسين البنية التحتية لتسهيل حركة المرور ولتوفير بيئة حضارية للمواطنين في هذه المنطقة الحيوية.

كما تفقد المحافظ موقع موزع كهرباء بولاق الدكرور، موجهًا بتجهيز مقايسة لنقل جزء من الموزع الكهربائي الواقع في مسار توسعة وتطوير شارع مستشفى بولاق الدكرور، وذلك ضمن خطة تحسين الخدمات في المنطقة.

في سياق متصل، اطلع المحافظ على حالة شوارع مستشفى بولاق الدكرور ومنطقة الإصلاحية، وأكد على ضرورة مراعاة الحركة المرورية وتوفير السيولة اللازمة، مشدداً على ضرورة عدم إعاقة الحركة في الشارع الرئيسي المواجه لمستشفى بولاق الدكرور.

ووجه رئيس حي بولاق الدكرور بتخصيص المساحات الكافية لإقامة ساحات انتظار لاستيعاب الحركة المرورية المتوقعة عند افتتاح المستشفى.

في ختام جولته، وجه المحافظ بمتابعة دورية للأعمال بالتنسيق مع حي بولاق الدكرور والشركات المنفذة، مطالباً بتكثيف الجهود لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال قبل الافتتاح التجريبي للمستشفى.

رافق المحافظ خلال جولته محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ومحمد مرعي، السكرتير العام المساعد، وأيمن خليل، رئيس مدينة الجيزة، بالإضافة إلى محمود فؤاد، رئيس حي بولاق الدكرور.

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