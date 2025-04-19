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قيادات المجلس القومي لحقوق الإنسان تشارك في احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة

03:30 م السبت 19 أبريل 2025
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    قيادات المجلس القومي لحقوق الإنسان تشارك في احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة (1)
  • عرض 8 صورة
    قيادات المجلس القومي لحقوق الإنسان تشارك في احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة (4)
  • عرض 8 صورة
    قيادات المجلس القومي لحقوق الإنسان تشارك في احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة (5)
  • عرض 8 صورة
    قيادات المجلس القومي لحقوق الإنسان تشارك في احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة (6)
  • عرض 8 صورة
    قيادات المجلس القومي لحقوق الإنسان تشارك في احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة (8)
  • عرض 8 صورة
    قيادات المجلس القومي لحقوق الإنسان تشارك في احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة (7)
  • عرض 8 صورة
    قيادات المجلس القومي لحقوق الإنسان تشارك في احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة (2)
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كتب- محمد نصار:

شارك وفد رفيع المستوى من المجلس القومي لحقوق الإنسان، في احتفال قداس الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة المجيد.

ترأست الوفد السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، للمشاركة في احتفالية الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة المجيد.

وألقى الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، كلمة وجه فيها الشكر للشخصيات الوطنية والدينية والإعلامية، تقديرًا لدورهم في تأكيد روح المحبة.

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المجلس القومي لحقوق الإنسان عيد القيامة الطائفة الإنجيلية مشيرة خطاب أندريه زكي
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