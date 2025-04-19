23 صورة ترصد افتتاح معرض الزهور في المتحف الزراعي بالدقي

كتب- عمرو صالح:

تصوير- أحمد مسعد:

افتتح علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، معرض زهور الربيع في نسخته الـ 92 بالمتحف الزراعي في الدقي.

كما شارك في الافتتاح، بعض سفراء الدول العربية والأجنبية وذلك بالاشتراك مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو.

ويفتح المعرض أبوابه يوميًا للجمهور عقب الافتتاح مباشرة ولمدة شهر، من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

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