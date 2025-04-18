تمهيدًا للافتتاح.. المتحف المصري الكبير ينظم جولات تدريبية للمرشدين السياحيين

(أ ش أ):

ينظم المتحف المصري الكبير، جولات تدريبية للمرشدين السياحيين لتعريفهم بالمتحف وسيناريو العرض الخاص به وبقاعات العرض الرئيسية وما بها من كنوز أثرية، وذلك من خلال الشرح الذي سيقدمه لهم أمناء المتحف، وذلك تمهيدا لقرب الافتتاح الرسمي للمتحف.

وقال شريف فتحي وزير السياحة والآثار، إن هذه الجولات تأتي في إطار الاستعدادات الجارية للافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير والمقرر له يوم 3 يوليو القادم، وفي ضوء حرص الوزارة على تعريف المرشدين السياحيين بالمتحف والقطع الأثرية المعروضة به والتي تنتمي لحقب تاريخية مختلفة وتعبر عن ثراء الحضارة المصرية العريقة وبسيناريو العرض الخاص بهذه القطع الأثرية لتمكينهم من شرحها وسرد المعلومات الخاصة بها للسائحين بطريقة سلسة ومشوقة.

ومن جانبه.. قال الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، إنه يتم تنظيم هذه الجولات مجاناً على مدار ثلاثة أيام أسبوعيا خلال شهري أبريل ومايو بمعدل 60 مرشدا سياحيا في اليوم الواحد، لافتا إلى أنه يمكن للمرشدين السياحيين الراغبين في المشاركة في هذه الجولات التسجيل على التطبيق التالي.. اضغط هنا.

وأضاف أن المتحف المصري الكبير يشهد منذ 16 أكتوبر الماضي تشغيلا تجريبيا تضم البهو الرئيسي، حيث تمثال الملك رمسيس الثاني، والدرج العظيم حتى الوصول إلى قاعات العرض الرئيسية التي تضم 12 قاعة تعرض قطع أثرية متميزة تحكي تاريخ الحضارة المصرية القديمة منذ عصور ما قبل الأسرات حتى العصرين اليوناني والروماني، بجانب متحف الطفل والأنشطة التفاعلية التي يقدمها للأطفال، والمنطقة التجارية.

وقد بدأت هيئة المتحف المصري الكبير بداية من شهر فبراير الماضي، في تطبيق مواعيد الفتح الرسمية الجديدة للمناطق التي تشهد تشغيلاً تجريبياً، حيث تستقبل زائريها صيفاً وشتاءً طوال أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً، كما يشهد المتحف فتحاً مسائياً يومي السبت والأربعاء من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً.