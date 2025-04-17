2200 جنيه للأردب.. الجيزة تبدأ استقبال القمح المحلي من المزارعين

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بدء استقبال القمح المحلي من المزارعين بالمواقع التخزينية المعتمدة على مستوى المحافظة، وذلك في إطار موسم توريد القمح الذي انطلق رسميًا في 15 أبريل 2025.

وأكد المحافظ، في بيان الخميس، أن 10 مواقع تخزينية بدأت في استقبال الذهب الأصفر، وهي: بنكر الهرم، صومعة الهرم، صومعة أوسيم، شونة أوسيم، بنكر أوسيم، مركز تجميع الصف 4، صومعة إمبابة، صومعة أطفيح، صومعة بني سلامة، وصومعة برقاش، مشددًا على توفير كافة التسهيلات للمزارعين لضمان سهولة عملية التوريد.

كما وجه المحافظ، مديرية التموين بضرورة إزالة أي معوقات أمام المزارعين، مع صرف المستحقات المالية خلال 48 ساعة من عملية التوريد، مؤكدًا أن استلام القمح يتم من خلال لجنة تضم مندوبًا عن مديرية التموين، ويكون سعر التوريد 2200 جنيه للأردب بدرجة نظافة 23.5%.

من جانبه، أوضح بلاسي، مدير مديرية التموين بالجيزة، أن المساحة المنزرعة بالقمح داخل المحافظة تبلغ 29,149 فدانًا، فيما بلغ إجمالي الكميات التي تم توريدها حتى نهاية عمل يوم 16 أبريل 2025 نحو 86,560 طنًا.

وأشار "بلاسي"، إلى أنه تم وضع خطة رقابية مشددة على عمليات تداول القمح المحلي، مؤكدًا أن التوريد يقتصر فقط على الصوامع والشون المعتمدة من قبل مديرية التموين، ومحظور استخدام القمح المحلي في المطاحن الخاصة أو مصانع الأعلاف.

وفي ختام البيان، أهابت محافظة الجيزة بالمزارعين ضرورة عدم التعامل مع أي جهات غير معتمدة، وتوجيه القمح المحلي فقط إلى المواقع الرسمية المعتمدة من مديرية التموين، لضمان الشفافية وجودة المنتج.

اقرأ أيضًا:

ارتفاع الحرارة ورياح.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

مواعيد تسليم الجوازات.. تنبيه من "السياحة" بشأن الحج 2025

بديل آمن ونظيف.. 3 وزراء يبحثون إنتاج وقود الطائرات المستدام (SAF)