بعد انتشارها في أوروبا.. هل تنتقل الحمى القلاعية من الحيوانات إلى البشر؟

كتب- أحمد جمعة:

أثار تفشي مرض الحمى القلاعية بين قطعان الماشية في عدد من دول وسط أوروبا، تساؤلات بشأن انتشار المرض وامتداده إلى دول وربما قارات أخرى، على وقع ما تسبب فيه من إغلاق واسع للحدود داخل القارة العجوز، وإعدام آلاف الحيوانات.

ومع ذلك، أثار المرض تساؤلات أيضا بشأن إمكانية انتقاله إلى البشر.

ووفق "الفاو"، تعتبر الحمى القلاعية أكثر الأمراض الحيوانية العابرة للحدود قابلية للعدوى، ومن الصعب للغاية السيطرة عليها في حال دخولها إلى نظم إنتاج الماشية في أوروبا، فكثيراً ما يُسبب دخول إصابة واحدة بهذا المرض الفيروسي عواقب وخيمة للغاية، فهو شديد العدوى وينتشر بسهولة مسبباً الحمّى والعرَج والموت أحياناً.

في حين أوضحت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة، إلى أنه يحدث أحيانًا خلط بين مرض اليد والقدم والفم (HFMD) الذي يصيب الأطفال، ومرض الحمى القلاعية الذي يصيب الحيوانات مثل الأبقار والأغنام والماعز والخنازير، موضحة أنه من المهم التأكيد أن مرض اليد والقدم والفم عند الأطفال لا علاقة له بمرض الحمى القلاعية الحيواني، فهما مرضان مختلفان تمامًا.

وقال أستاذ ومستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المعدية ضرار بلعاوي، إن مرض الحمى القلاعية هو مرض فيروسي شديد العدوى يصيب الحيوانات المشقوقة الظلف (مثل الأبقار، الأغنام، الماعز، الخنازير، والغزلان)، ولكنه نادر جدًا ما يصيب البشر.

وشدد "بلعاوي" في تصريحات لمصراوي، إن فرص انتقال المرض من الحيوان إلى البشر "نادرة جدًا"، حيث أن انتقال العدوى للإنسان حالة استثنائية وتحدث فقط عند مخالطة شديدة جدًا مع حيوانات مصابة، وخاصة أن الفيروس المسبب (من عائلة Picornaviridae، جنس Aphthovirus) ليس متكيفًا لإصابة البشر بشكل فعال.

كما لا يوجد دليل على انتشار المرض بين البشر (أي لا ينتقل من إنسان لآخر)، بحسب تأكيد مستشار علاج الأمراض المعدية.

ولفت إلى أنه مع الإقرار بفرص الإصابة النادرة بهذا المرض، فإنه إذا حدثت إصابة بشرية، تكون الأعراض خفيفة وتشمل:

- حمى خفيفة.

- تقرحات في الفم أو على اليدين (مشابهة لتلك التي تظهر في الحيوانات).

- ألم في العضلات.

- التهاب في الحلق.

وتختفي الأعراض عادة من تلقاء نفسها خلال أيام قليلة دون مضاعفات خطيرة.

ووجه "بلعاوي" عددًا من النصائح للوقاية من هذا المرض، تتمثل في:

- تجنب التعامل المباشر مع حيوانات مصابة أو سوائلها (مثل اللعاب، البثور).

- غسل اليدين جيدًا بعد زيارة مزارع أو مناطق موبوءة.

- طهي اللحوم ومنتجات الألبان جيدًا (الفيروس يُقتل بالحرارة).

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