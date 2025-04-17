"البحوث الإسلامية" يطلق قافلة توعوية للواحات البحرية

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أطلق مجمع البحوث الإسلامية، صباح اليوم، قافلة دعوية وتوعوية إلى الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، بضرورة التواصل المباشر مع الجماهير، والاهتمام بقضاياهم ومشكلاتهم، والعمل على معالجتها بما يحقق الاستقرار المجتمعي.

وتضمُّ القافلة عددًا من وعَّاظ الأزهر الشريف المؤهَّلين علميًّا، إذْ تنفَّذ فعالياتها من خلال لقاءات مباشرة داخل المساجد، والمدارس، والمراكز الشبابية، إلى جانب الزيارات الميدانية للأهالي في التجمُّعات السكنية المختلفة؛ بهدف نَشْر الوعي الديني السليم، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، والتصدي للأفكار المنحرفة.

وتأتي هذه القافلة ضمن خطَّة الأزهر الشريف للوجود الفعَّال في مختلِف المحافظات، وخاصة المناطق الحدودية والنائية، انطلاقًا من دوره الريادي في خدمة المجتمع، وترسيخ القيم الأخلاقية، وتعزيز التماسك الأسري.

وقال الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إنَّ إطلاق هذه القافلة استمرار لجهود الأزهر الشريف في تعزيز التواصل مع المواطنين على أرض الواقع، من خلال قوافل علمية ودعوية تسعى إلى الوقوف على احتياجات الناس الفكرية والمجتمعية، وتقديم الدعم اللازم لهم؛ بما يسهم في بناء وعي حقيقي ومجتمع متماسك.

وأوضح الجندي أنَّ موضوعات اللقاءات تتناول قضايا تلامس واقع الناس؛ مثل: تعزيز القيم، وبناء الشخصية، وخطر الشائعات، والتوعية بأهمية العمل والانتماء، مؤكدًا أنَّ الأزهر سيواصل أداء رسالته في جميع ربوع الوطن بلا استثناء.

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