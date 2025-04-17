"الإصلاح الزراعي" يحقق أكثر من مليار جنيه إيرادات.. وتوجيهات عاجلة من الوزير

كتب- عمرو صالح:

ترأس علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، لمناقشة الأعمال الخاصة بالمنتفعين، وموقف المشروعات الخاصة بها، وأراضي مشروعات المنفعة العامة.

وأكد وزير الزراعة، خلال الاجتماع، أهمية تعظيم الإيرادات وتحصيل المتأخرات، فضلًا عن التوسع في المشروعات الإنتاجية الخاصة بجمعيات الإصلاح الزراعي بالمحافظات المختلفة، وطرح إنتاجها للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة للتيسير عليهم ورفع العبء عن كاهلهم، والتوسع في فتح منافذ البيع لتلك المنتجات.

وأشار "فاروق"، إلى أهمية التيسير على المنتفعين، وإنهاء العقود، فضلًا عن متابعة أعمال منع التعدي على الأراضي، وتقديم الدعم الفني للمزارعين، ومتابعة عمليات حصاد وتوريد محصول القمح، كذلك توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي لجمعيات الهيئة.

من جهته، قال الدكتور حسن الفولي، رئيس الهيئة، إنه تم خلال الاجتماع الموافقة على تخصيص مساحات لإقامة بعض مشروعات النفع العام بالمحافظات، من بينها: مدرسة للتعليم الأساسي بمحافظة المنيا، 9 مقار شرطية بالمحافظات، فضلًا عن 11 معهدًا دينيًا أزهريًا، وعرض إيرادات الهيئة من بداية يوليو الماضي وحتى الشهر الجاري، حيث تجاوزت مبلغ مليار و28 مليون جنيه، فضلًا عن اعتماد أعمال بيع بعض أراضي ولاية الهيئة بقيمة 60 مليون جنيه بالمزايدة العلنية من خلال هيئة الخدمات الحكومية.

وأضاف أن مجلس الإدارة اعتمد أيضًا القيم الإيجارية للأراضي الزراعية للعام الجاري والمحددة من اللجنة الرباعية بوزارة المالية واللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة طبقًا لقرارات لجنة استرداد أراضي الدولة، والجاري تحصيلها، كما تم الموافقة من حيث المبدأ على تخصيص المساحات المقام عليها الجهات الحكومية وإسقاط المديونيات مستحقة السداد للهيئة طبقًا لتوصية وزارة المالية وبعد العرض على رئاسة مجلس الوزراء لكل حالة بحالتها.

واستعرض "الفولي"، خلال اجتماع المجلس أيضًا: موقف التعديات وإزالتها خلال فترة عيد الفطر المبارك والتي تم إزالتها بالكامل في المهد، وموقف رصد مسئولي المتغيرات المكانية بالمحافظات، فضلًا عن جهود الهيئة في استمرار ضخ السلع الغذائية وبيض المائدة وزيادة أعداد المنافذ المتحركة بجانب الثابتة خلال أعياد المسيحيين وشم النسيم وحتى عيد الأضحى المبارك من خلال توفير الأضاحي من مشروعات هيئة الإصلاح الزراعي.

اقرأ أيضًا:

ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى شم النسيم

وظائف قيادة شاغرة بوزارة الصحة.. تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة

وظائف شركة "كهرباء الوجه القبلي".. تعرف على الشروط والضوابط المطلوبة