إعلان

هل يجوز لمصر المطالبة بتعويض نظير احتلال إسرائيل لسيناء؟.. مفيد شهاب يوضح

04:37 م الأربعاء 16 أبريل 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    مفيد شهاب (8)
  • عرض 15 صورة
    مفيد شهاب
  • عرض 15 صورة
    مفيد شهاب (10)
  • عرض 15 صورة
    مفيد شهاب (14)
  • عرض 15 صورة
    مفيد شهاب (13)
  • عرض 15 صورة
    مفيد شهاب (3)
  • عرض 15 صورة
    مفيد شهاب (9)
  • عرض 15 صورة
    مفيد شهاب (11)
  • عرض 15 صورة
    مفيد شهاب (12)
  • عرض 15 صورة
    مفيد شهاب (6)
  • عرض 15 صورة
    مفيد شهاب (2)
  • عرض 15 صورة
    مفيد شهاب (5)
  • عرض 15 صورة
    مفيد شهاب (1)
  • عرض 15 صورة
    مفيد شهاب (4)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - عمر صبري:
أكد الدكتور مفيد شهاب، وزير التعليم العالي الأسبق، أن الاحتلال عمل غير مشروع، وإذا تم هذا العمل غير المشروع، فلا يمكن طلب تعويض عن الأثر الذي تركه.

وأضاف شهاب، خلال ندوة "ملحمة استرداد طابا" بجامعة القاهرة، اليوم الأربعاء، أنَّه ووفقًا لقانون الحرب، يحق للدولة المحتلة إدارة شؤون هذا الإقليم حتى تنتهي الحرب أو يتم عقد الصلح والسلام.

وأكد أن إسرائيل دولة محتلة.

وردًا على سؤال من إحدى الطالبات: "لماذا لم يتم مقاضاة إسرائيل بالقانون الدولي؟"، قال شهاب: "القانون الدولي أضعف من القانون الداخلي، نظرًا لوجود سلطات تنفذ أحكام القانون الداخلي، مقارنة بالقانون الدولي الذي لا توجد له سلطات تنفذ أحكامه".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مفيد شهاب احتلال إسرائيل لسيناء مصر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير قبل مواجهة صنداونز
لماذا قفز سعر الذهب إلى مستوى قياسي خلال تعاملات اليوم؟
قائمة أرخص 5 سيارات ملاكي جديدة بمصر 2025
16 صورة.. بدء تدريب سائقي الأتوبيس الترددي على الدائري
مصر تدين المخططات الإرهابية التي تستهدف أمن الأردن
برودة ونشاط رياح.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة