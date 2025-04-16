هل يجوز لمصر المطالبة بتعويض نظير احتلال إسرائيل لسيناء؟.. مفيد شهاب يوضح

كتب - عمر صبري:

أكد الدكتور مفيد شهاب، وزير التعليم العالي الأسبق، أن الاحتلال عمل غير مشروع، وإذا تم هذا العمل غير المشروع، فلا يمكن طلب تعويض عن الأثر الذي تركه.

وأضاف شهاب، خلال ندوة "ملحمة استرداد طابا" بجامعة القاهرة، اليوم الأربعاء، أنَّه ووفقًا لقانون الحرب، يحق للدولة المحتلة إدارة شؤون هذا الإقليم حتى تنتهي الحرب أو يتم عقد الصلح والسلام.

وأكد أن إسرائيل دولة محتلة.

وردًا على سؤال من إحدى الطالبات: "لماذا لم يتم مقاضاة إسرائيل بالقانون الدولي؟"، قال شهاب: "القانون الدولي أضعف من القانون الداخلي، نظرًا لوجود سلطات تنفذ أحكام القانون الداخلي، مقارنة بالقانون الدولي الذي لا توجد له سلطات تنفذ أحكامه".