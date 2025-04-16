نجاح عملية دقيقة لعلاج نزيف وتليّفات الشبكية بمستشفى رمد قلاوون

كتب - أحمد جمعة:

نجح الفريق الطبي بمستشفى رمد قلاوون بالقاهرة في إجراء أول عملية دقيقة من نوعها لعلاج نزيف وتليّفات بالشبكية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبمتابعة مستمرة من الدكتور حمودة الجزار، رئيس قطاع الشئون الصحية بالقاهرة.

أُجريت العملية بقيادة الدكتور محمد وجدي العوادلي، استشاري الشبكية ومدير المستشفى، وبمشاركة الدكتور أحمد فايز، استشاري التخدير، والممرضة أميرة محمد.

وتُعد هذه العملية إنجازًا جديدًا يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه مستشفيات وزارة الصحة في تقديم خدمات طبية دقيقة وذات مهارة عالية، بحسب بيان اليوم.

أكد الدكتور حمودة الجزار، أن وزارة الصحة تمتلك من الكفاءات الطبية والإمكانات الفنية ما يؤهلها لمنافسة أكبر المؤسسات الطبية، مشيدًا بالجهود المبذولة في مستشفى رمد قلاوون، والذي يُعد من الصروح المتميزة في تخصصي طب وجراحة العيون وطب وجراحة الفم والأسنان.

يضم المستشفى مجموعة من العيادات التخصصية (شبكية - حول - أطفال - مياه زرقاء - نضارات)، بالإضافة إلى أقسام تشخيصية متقدمة، وأخرى للعمليات تشمل (زرع قرنية - مياه بيضاء - حول - شبكية - جسم زجاجي).

تأتي هذه الجهود في ظل دعم كامل من محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، وسعي الوزارة الدائم لتطوير الخدمة الصحية وتقديم أفضل رعاية ممكنة للمواطنين.