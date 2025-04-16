إعلان

"شمال القاهرة للكهرباء" تعلن بدء قبول طلبات التدريب الصيفي

02:00 ص الأربعاء 16 أبريل 2025

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب – محمد صلاح

أعلنت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، بدء قبول طلبات المشاركة في التدريب الصيفي لعام 2025، لطلاب الجامعات والمعاهد الهندسية العليا الحكومية والخاصة، والكليات التكنولوجية.

وقالت إن القبول سيتم طبقًا للإمكانيات المتاحة في مركز تدريب الشركة، وفقًا للقواعد والشروط الواردة بالإعلان.

IMG-20250414-WA0268

اقرأ أيضا:

هيئة الدواء تحسم جدل زيادة أسعار 3 آلاف صنف "الأكثر مبيعا": لا نية لموجة جديدة

خاص| هل أحداث غزة بداية النهاية لإسرائيل؟.. د. على جمعة يكشف الحقيقة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء طلبات التدريب الصيفي مركز تدريب شمال القاهرة للكهرباء طلاب الجامعات والمعاهد الهندسية العليا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
لميس الحديدي توجه رسالة للمسؤولين بشأن مشروع الموازنة: "كفاية أرقام صماء"

إعلان

إعلان