"شمال القاهرة للكهرباء" تعلن بدء قبول طلبات التدريب الصيفي

كتب – محمد صلاح

أعلنت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، بدء قبول طلبات المشاركة في التدريب الصيفي لعام 2025، لطلاب الجامعات والمعاهد الهندسية العليا الحكومية والخاصة، والكليات التكنولوجية.

وقالت إن القبول سيتم طبقًا للإمكانيات المتاحة في مركز تدريب الشركة، وفقًا للقواعد والشروط الواردة بالإعلان.

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