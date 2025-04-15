لميس الحديدي توجه رسالة للمسؤولين بشأن مشروع الموازنة: "كفاية أرقام صماء"

كتبت -داليا الظنيني:

أكدت الإعلامية لميس الحديدي أن الأرقام الاقتصادية التي تعلنها الحكومة في معرض تعليقها على موازنة 2025-2026، سواء فيما يخص معدلات النمو أو الاستثمار الأجنبي أو الموازنة العامة، قد لا تكون محل اهتمام المواطن العادي إذا لم تنعكس بشكل مباشر على مستوى معيشته، وانخفاض الأسعار، وزيادة دخله.

وقالت الحديدي خلال تقديم حلقة جديدة من برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON: الناس تقول لي: هذه الأرقام لا تعنينا ونريد أن نشعر بانخفاض الأسعار أو تحسن المعيشة".

وأضافت: الأرقام تعني وجود خطة، وتُعطي الناس مؤشرًا إن كنا نسير في الطريق الصحيح أم لا، لكن الأهم أن ترى الحكومة - الحالية أو القادمة - المواطن في نهاية النفق، لا أن تحقق فائضًا ماليًا أو أرقامًا فقط.

وطالبت المسؤولين بالتواصل مع المواطنين بلغة واضحة، قائلة: أرجو من المسؤولين عند الحديث عن الموازنة أن يتجنبوا الأرقام الصماء، ويضعوا المواطن في جملة مفيدة عند نهاية كل مستهدَف.



وأوضحت الحديدي أن نسب التوزيع لم تتغير كثيرًا، وتتمثل في: 10% للأجور، 11% للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، 64% لخدمة الدين، 15% للإنفاق العام.

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