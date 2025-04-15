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الرئيس السيسي يغادر الكويت والأمير مشعل يودعه من المطار الأميري

02:02 م الثلاثاء 15 أبريل 2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد نصار:

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، دولة الكويت بعد زيارته التي أجراها على مدار الساعات الماضية.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح، كان في مقدمة مودعي الرئيس بالمطار الأميري.

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