وزير المالية يوضح سبب ارتفاع المديونية في الموازنة العامة

كتب- نشأت علي:

قال أحمد كوجك، وزير المالية، إن أغلب ملاحظات البرلمان بشأن الحساب الختامي لموازنة العام المالي، 2023/2024، هي ملاحظات جيدة تقوم الحكومة بالتعامل معها بالفعل حاليا.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024.

وأضاف كوجك، أن مجموعة من النواب تحدثوا عن زيادة أرقام المديونية في الحساب الختامي لتصل إلى 2.8 تريليون جنيه، موضحا: بالفعل أرقام المديونية زادت، ولكن كان ذلك بسبب تغيير سعر الصرف في ذلك العام، وارتفاع سعر الفائدة البنكية، بعدما كانت الحكومة أعدت مشروع الموازنة، وبالتالي كان ذلك نتيجة ظروف حدثت طوال العام.

وتابع: ورغم ذلك حققنا الفائض الأولى الذي سبق واستهدفته الحكومة في الموازنة، وكان ذلك بسبب صفقة رأس الحكمة، وهو ما ساعدنا في تخفيض حجم الدين.

كما استعرض الوزير، جهود الحكومة في ملف الهيئات الاقتصادية، مشيرا إلى أن هناك لجنة عليا لاصلاح الهيئات الاقتصادية.

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