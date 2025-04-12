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صورة لأسماء محفوظ تثير ضجة.. ومستند يكشف كواليسها

10:48 م السبت 12 أبريل 2025

أسماء محفوظ تتسلم شهادة التدريب

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كتب- عمرو صالح:
أصدرت وزارة الشؤون النيابية والتواصل السياسي، توضيحًا بشأن صورة المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية مع أسماء محفوظ والتي أثارت حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في الإفادة، أن أسماء محفوظ عبدالحليم، كانت متدربه ضمن برنامج " المرأة تقود للتنفيذيات" بالأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث أتمت بنجاح البرنامج التدريبي بالوزارة خلال الفترة من 12 يناير وحتى 10 أبريل 2025.

وأضاف، أن التدريب استهدف تزويد المتدربات بالخبرة العملية والعلمية في العمل التشريعي والنيابي وتعزيز فهمها لدورة الوزارة في التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

والتدريب شمل عدة محاور أساسية من بينها حضور جلسات تعريفية حول دور الوزارة في التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مهما في التواصل السياسي وحضور جلسات لمجلسي النواب والشيوخ والمشاركة في اجتماعات اللجان النوعية المجلسين وحضور لقاءات الوزير مع السفراء والمسؤولين ومناقشة ملفات قانونية وتشريعية وتلقى محاضرات متخصصة حول الدستور المصري واللوائح الداخلية لمجلسي النواب والشيوخ.

بالإضافة إلى إعداد المذكرات القانونية والتعرف على إجراءات وصياغات التعديلات التشريعية وتطور النظام التشريعي في مصر والقيام بجولات ميدانية داخل البرلمان والاضطلاع على آليات العمل النيابي والتشريعي ومتابعة جلسات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان وإعداد تقارير تحليلية بشأنها مما وفر تجربة متكاملة عززت من قدراتها المهنية والفنية.

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محمود فوزي أسماء محفوظ المرأة تقود للتنفيذيات
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