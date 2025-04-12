أرقام الإبلاغ عن مخالفات أجرة المواصلات بالجيزة

كتب- محمد أبو بكر:

وجهت محافظة الجيزة، اليوم، رسالة إلى المواطنين، دعتهم فيها إلى الإبلاغ الفوري في حال رصد أي زيادة في تعريفة المواصلات عن القيمة الرسمية التي تم اعتمادها مؤخرًا، مؤكدة ضرورة التزام السائقين بالتعريفة المحددة لحماية حقوق الركاب.

وأكدت المحافظة، في بيان، أنه تم تخصيص عدد من قنوات التواصل لاستقبال شكاوى واستفسارات المواطنين على مدار الساعة، وذلك من خلال غرفة عمليات المحافظة التي تعمل على مدار 24 ساعة.

1- أرقام غرفة العمليات: (33465046 - 33465048).

2- رقم الواتساب لتلقي الشكاوى: (01016050453).

وشددت المحافظة، على أهمية تعاون المواطنين في الإبلاغ عن أي تجاوزات، قائلة: "ساعدنا في الإبلاغ عن أي مخالفة، ومعًا نضمن التزام السائقين بالتعريفة الرسمية وحماية حقوق المواطن".

وأكدت أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وأن هناك متابعة دورية للتأكد من التطبيق الفعلي للتعريفة المعتمدة في جميع خطوط النقل الداخلية والخارجية بنطاق محافظة الجيزة.

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