"الكهرباء" تُنظم برنامجًا تدريبيًا في السلامة والصحة المهنية للعاملين بشركات التوزيع

كتب- محمد صلاح:

تنظم الشركة القابضة لكهرباء مصر، برنامجًا تدريبيًا موسعًا في مجال السلامة والصحة المهنية للعاملين بشركات توزيع الكهرباء، وذلك بهدف رفع الوعي الوقائي وتعزيز إجراءات الأمان في بيئة العمل.

ويأتي هذا البرنامج تحت إشراف ومتابعة الدكتور خالد الدستاوي، العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع، ويُنفذه قطاع السلامة والصحة المهنية برئاسة المهندس مدحت عثمان.

أهداف ومحاور البرنامج

يستهدف التدريب العاملين الفنيين في مجالات: الصيانة، المشروعات، الأعطال، تنفيذ الخطط، ويركز على المحاور التالية:

- تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل.

- أهمية أمر الشغل الرقمي وتأمين مواقع العمل.

- تحليل أسباب الحوادث المتكررة داخل الشركات وطرق الوقاية.

- التدريب على التعليمات التشغيلية وأهمية الالتزام بها.

- الاستخدام الصحيح لمعدات الوقاية الشخصية ودورها في تقليل المخاطر.

يُحاضر في البرنامج المهندس حمادة سمير، مدير عام السلامة والصحة المهنية والبيئة، والمهندس علاء عيد، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة.

جدول تنفيذ البرنامج

يبدأ البرنامج التدريبي في ثلاث شركات توزيع كمرحلة أولى:

- شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء: من 12 إلى 17 أبريل 2025.

- شركة القناة لتوزيع الكهرباء: من 26 إلى 30 أبريل 2025.

- شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء: من 3 إلى 8 مايو 2025.

وأكد قطاع السلامة، أن هذا البرنامج يأتي ضمن استراتيجية شاملة لرفع كفاءة العاملين وتقليل معدلات الحوادث، بما ينعكس إيجابيًا على أداء القطاع الكهربائي وسلامة العاملين فيه.

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