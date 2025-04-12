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فيديو.. السيسي يستقبل نظيره الإندونيسي لمناقشة تطورات أوضاع المنطقة

01:24 م السبت 12 أبريل 2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد نصار:

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو.

ويتباحث الزعيمان حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، كما يتناولان تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل استعادة الاستقرار بالشرق الأوسط.

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