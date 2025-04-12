برلماني يُحذر من تكرار انهيارات العقارات: خطر داهم على الحياة

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة عاجل إلى الحكومة، ممثلة في وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة التنمية المحلية، بشأن استمرار حوادث انهيار العقارات في عدد من المحافظات، والتأخر في اتخاذ إجراءات حاسمة لحصر العقارات الآيلة للسقوط والتعامل معها.

وأشار النائب، في طلبه، إلى أن حوادث انهيار المباني لم تعد حالات فردية، بل تحوّلت إلى ظاهرة متكررة في مناطق متعددة على مستوى الجمهورية، مما يُسفر عن خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، إضافة إلى أعباء مالية على الدولة نتيجة تقديم التعويضات للضحايا والمصابين.

ولفت "زين الدين"، إلى أن آخر الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كشفت عن وجود أكثر من 97,535 عقارًا آيلاً للسقوط في مختلف المحافظات، دون اتخاذ إجراءات فعلية بشأنها.

وقال: هذه الأرقام ليست هينة، إذ يقطن تلك العقارات آلاف المواطنين، مما يشكل خطرًا حقيقيًا على سلامتهم، ويستدعي تدخلاً عاجلاً.

تأخر في التنفيذ رغم التوصيات

وأوضح النائب، أن العديد من التوصيات سبق أن صدرت بهذا الشأن، منها ضرورة إجراء حصر شامل لحالة المباني، وصدور قرارات بالهدم أو الترميم أو الإخلاء بحسب الحالة، إلا أن الجهات المعنية لا تزال تتعامل مع الملف بتراخٍ واضح رغم خطورته المتزايدة.

دعوة لتحرك حكومي عاجل

طالب محمد زين الدين الحكومة بسرعة تنفيذ حصر شامل ودقيق لكافة العقارات المهددة بالسقوط، وتقييم الحالة الإنشائية لكل مبنى، واتخاذ قرارات واضحة بشأن الإخلاء أو الترميم أو الإزالة، وتوفير أماكن بديلة للمواطنين الذين يتم إخلاء مساكنهم، لحين الانتهاء من عمليات الترميم أو إعادة البناء.

واختتم النائب بتأكيده أن سلامة المواطنين يجب أن تكون على رأس أولويات الحكومة، وأن تأخر التحرك في هذا الملف قد يؤدي إلى كوارث إنسانية يصعب تداركها.

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