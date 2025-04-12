رحلة "أمل وألم".. وفاة إبراهيم شيكا تتصدر التريند (ما القصة؟)

كتب- محمد أبو بكر:

أصبح إبراهيم شيكا، لاعب الزمالك السابق، حديث الساعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تصدر قائمة "المحتوى الرائج" على فيسبوك بحوالي 100 ألف شخص يتحدثون عن خبر وفاته بعد صراع مع مرض سرطان المستقيم.

كما تصدر اسم إبراهيم شيكا تريند جوجل، حيث شهدت عمليات البحث عنه ارتفاعًا ملحوظًا، و تجاوزت 10 آلاف عملية بحث، مما يعكس مدى تأثير رحيله المؤلم عن عمر 29 عامًا.

ما هو سرطان المستقيم؟

أظهرت بيانات منظمة الصحة العالمية، أن سرطان القولون والمستقيم هو نوعٌ من السرطان يصيب القولون (الأمعاء الغليظة) أو المستقيم، ويعد أحد أكثر أنواع السرطان شيوعاً في العالم. ويمكن أن يسبّب أذى وخيماً وحتى الموت.

ويزداد خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم مع التقدم في العمر، وتصيب معظم حالاته الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 50 عاماً.

للتفاصيل.. ما هي أعراض سرطان المستقيم وطرق الوقاية؟

رحلة "أمل وألم" لإبراهيم شيكا؟

شيكا بلغ مراحل متقدمة من سرطان المستقيم، والذي تطور بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، ما استدعى خضوعه لجلسات علاج مكثفة، وأثر بشدة على حالته البدنية، حيث تسبب في خسارته الملحوظة للوزن، وجعله يعتمد على الكرسي المتحرك، حيث بذل كل ما في وسعه لمواصلة العلاج رغم التحديات الصعبة التي واجهته.

نبذة عن إبراهيم شيكا

بدأ إبراهيم شيكا، الذي وُلد في عام 1997، مسيرته بأكاديمية نادي الزمالك؛ إذ تم إطلاق عليه لقب "شيكا" نسبة لنجم الفريق الأول شيكابالا.

اللاعب الراحل الذي كان ينشط في مركز الظهير الأيسر رحل في عامه الـ19 لينضم لصفوف المقاولون العرب ومنه لطلائع الجيش.

للتفاصيل.. من هو إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق؟