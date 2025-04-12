التنمية المحلية: حملات مكثفة لتطبيق التعريفة الجديدة لأجرة المواصلات

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور خالد قاسم مساعد، وزير التنمية المحلية، إنه منذ فجر أمس تم التواصل مع المحافظات، لإصدار لجان التعريفة الجديدة للمواصلات العامة، وذلك بعد زيادة أسعار البنزين، متابعًا: تم التأكد من مراقبة مواقف المواصلات والتفتيش مستمر.

وأضاف خالد قاسم، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى، أن لجان المحافظات هي من تحدد زيادة أسعار المواصلات، وتم نشر التعريفات الجديدة داخل كل المحافظات والمواقف، منوهًا بأن مبادرة صوتك مسموع بالوزارة تتابع الأوضاع وشكاوى المواطنين.

وتابع: هناك خطوطًا ساخنة متوفرة لكل محافظة، وذلك في حالة وجود أي شكوى من زيادة أسعار المواصلات بشكل واضح، منوهًا بأن في حالة وجود شكاوى سيتم تطبيق المخالفة على السائقين.

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