رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية لمشروعات العلمين الجديدة

كتب- محمد سامي:

يبدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، جولة تفقدية للمشروعات في مدينة العلمين الجديدة.

يأتي ذلك في إطار الجولات المستمرة التي يجريها الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الفترة الأخيرة من أجل متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية وافتتاح بعضها على مستوى المحافظات.

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