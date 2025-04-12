"الرعاية الصحية": تحويل مجمع السويس الطبي إلى أول مستشفى "ذكي"

كتب- أحمد جمعة:

عقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، اجتماعًا مع قيادات شركة "مندراي" الصينية، وذلك على هامش مشاركته في المعرض الدولي الصيني الـ91 للأجهزة والمستلزمات الطبية (CMEF 2025) بمدينة شنغهاي.

وتم استعراض فرص التعاون في التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، وبحث آليات نقل وتوطين التكنولوجيا الطبية الحديثة في مصر، وفقًا لاحتياجات السوق المحلية.

كما تم مناقشة إنشاء أكاديمية تدريبية متخصصة لبناء قدرات الكوادر الطبية والفنية بالتعاون مع "مندراي".

وقال الدكتور أحمد السبكي، إن الهيئة تستهدف تحويل مجمع السويس الطبي إلى أول مستشفى "ذكي" بالكامل في مصر، بالتعاون مع شركتي "مندراي" و"هواوي".

وأضاف أن اختيار "مندراي" كشريك استراتيجي جاء نتيجة لريادتها العالمية في مجال التكنولوجيا الطبية الذكية.

وتابع: نسعى للاستفادة من الابتكارات الحديثة لتحسين جودة الرعاية الصحية وتطوير كفاءة المنشآت في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وعبر قيادات "مندراي"، عن فخرهم بالتعاون مع الهيئة، وأكدوا أن الشراكة ستدعم نقلة نوعية في القطاع الصحي المصري.

وأشادوا برؤية الهيئة والتزامها بتبني أحدث التقنيات وتطوير المنظومة الصحية في مصر بما يواكب المعايير العالمية.

تجدر الإشارة إلى أن زيارة الدكتور السبكي إلى الصين تأتي ضمن خطة موسعة تشمل جولات ميدانية وزيارات لمصانع كبرى، بهدف تعزيز التعاون الدولي والاطلاع على أحدث الابتكارات في المجال الطبي.

ويُعد معرض CMEF من أهم الفعاليات العالمية في قطاع التكنولوجيا الطبية، ويشهد حضور أكثر من 150 دولة، بمشاركة أكثر من 5000 علامة تجارية من الشركات الرائدة عالميًا في مجالات الذكاء الاصطناعي، والرعاية الصحية الرقمية، والبنية التحتية الصحية.

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