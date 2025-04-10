رابط مسابقة أفضل بحث عربي في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي

كتب- عمر صبري:

دعا اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، جميع الباحثين للمشاركة في المسابقة العربية لتكريم أفضل أبحاث عربية أكاديمية في مجالي الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

وتهدف المسابقة إلى تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي بين الجامعات والمؤسسات البحثية العربية والدولية، فضلًا عن تحفيز الباحثين العرب على نشر أبحاث ذات جودة عالية في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، إلى جانب دعم الأبحاث التطبيقية التي يمكن أن تساهم في تطوير حلول عملية تخدم المجتمع والصناعة في المنطقة العربية.

وعلى جميع الراغبين في المشاركة، الاطلاع على الشروط وملء استمارة التقدم من خلال الموقع الرسمي لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية، وذلك في موعد أقصاه 5 مايو 2025، اضغط هنا. https://fasrc.org/cyber_prize/

جدير بالذكر أنه يتم تنظيم المسابقة في إطار أعمال الدورة الرابعة من المؤتمر الدولي تحت عنوان "أمن المعلومات والأمن السيبراني" (25’CAISEC) والذي سيقام بالقاهرة على مدار يومي 25 و26 مايو 2025، تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبإشراف الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبو الغيط، وسيتم تكريم الفائزين الثلاثة الأوائل على هامش أعمال المؤتمر من قبل الأمين العام لجامعة الدول العربية، مع تكفل الجهات المنظمة بتكاليف سفر الفائزين وإقامتهم.



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